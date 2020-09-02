В Харькове появится сквер в честь митрополита Никодима (Руснака)

На сессии Харьковского городского совета принято решение назвать сквер возле Свято-Благовещенского кафедрального собора УПЦ Митрополичим – в честь митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима (Руснака).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Харьковской епархии, с просьбой увековечить память известного архиерея в горсовет обратились почетные граждане Харькова.

Центральная аллея Митрополичего сквера также будет называться в честь архиерея – Аллея имени Митрополита Никодима.

Митрополит Никодим (Руснак) возглавлял Харьковскую епархию на протяжении 36 лет, с 1970 по 1984 и с 1989 по 2011 годы. Владыка был почетным гражданином Харькова и Харьковской области, награжден орденами Дружбы народов, Ярослава Мудрого V, IV, III и II степеней, «За заслуги» II и I степеней и др. 1 декабря 2020 года исполнится 50 лет со дня первого назначения владыки Никодима архиепископом Харьковским и Богодуховским, а 18 апреля 2021 – 100 лет со дня его рождения.