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Стефанчук увязывает кадровые изменения в "экономическом блоке" Кабмина с проектом госбюджета-2021

02.09.2020 / 17:53
По итогам работы над проектом государственного бюджета Украины на 2021 год может быть принято решение о кадровых перестановках в Кабинете министров, заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Я думаю, что все будет зависеть от одного - насколько будет эффективная, качественная работа проведена над проектом государственного бюджета Украины, и насколько парламенту будут предложены новые подходы по преодолению последствий Covid-19", - рассказал он в эфире "Украина 24".

Он отметил, что ситуация с кадровыми изменениями в правительстве "назревает", и в первую очередь речь идет об "экономическом блоке".

"У нас экономический блок представлен министром экономики и министром финансов. Я думаю, в первую очередь речь идет именно об этих лицах. Опять же, ещё раз говорю - будем смотреть. До 15 сентября должна быть внесена бюджетная резолюция, на основании этого будут приниматься выводы", - объяснил Стефанчук.

Источник

госбюджет, Стефанчук
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