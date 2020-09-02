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Митрополит УПЦ рассказал о том, как перестать бояться смерти

02.09.2020 / 17:45
Митрополит УПЦ рассказал о том, как перестать бояться смерти
Источник: Центр информации УПЦ
Православные верят не только в жизнь после смерти, которая будет принадлежать нашей душе, но и во всеобщее воскресение

Верующим людям память о смерти помогает правильно расставлять жизненные приоритеты.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Горловской епархии, об этом рассказал митрополит Горловский и Славянский Митрофан в своей проповеди.

«Даже верующих людей мысли о смерти приводят не к радости, а к тревоге, страху, растерянности, иногда к панике. Ещё сложнее с мыслями о смерти дела обстоят у людей далёких от Церкви, людей неверующих. Обычно с такими страхами они идут к психологу», — отметил митрополит УПЦ.

Митрополит Митрофан пояснил позицию по этому вопросу Церкви.

Он подчеркнул, что православные верят не только в жизнь после смерти, которая будет принадлежать нашей душе, но и во всеобщее воскресение, «когда наше тело вновь соединится с нашей душой для иной, новой, преображённой жизни, жизни будущего века — по подобию того, как тело Христа и тело Божией Матери ныне пребывают в Царствии Небесном».

«И эта вера делает православных сильными, «помогает не бояться смерти, а память смертную встречать как учителя, который даёт возможность правильно расставить приоритеты». Эта память помогает иметь в душе страх Божий и бояться греха, но не бояться того, что может прекратиться жизнь. Ведь земная жизнь как началась, так и закончится по воле Божией, а после смерти продолжится в вечности.

Каждый может не просто ждать смерти, а делать всё для того, чтобы суметь с верой и упованием встретить «этот час, когда он придёт к нам по воле Божией», — отметил владыка.

«Ожидание того, что с нами это случится, и это будет не конец, а начало чего-то большого, нового и одновременно продолжение того, что было здесь, вселяет радость и веру, надежду и упование», — заключил митрополит Митрофан.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Митрофан
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