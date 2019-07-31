Священники Кропивницкого совершили воздушный крестный ход в честь Дня Крещения Руси

Воздушный крестный ход, приуроченный к годовщине Крещения Руси и 265-летию основания города, совершен над Кропивницким 29 июля.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Кировоградской епархии, в крестном ходе приняли участие настоятель Благовещенского храма протоиерей Евгений Назаренко, насельник Елисаветинского мужского монастыря архимандрит Дионисий (Черный) и клирик Благовещенского храма протодиакон Николай Чумаченко.

На борту самолета пребывали святыни Елисаветинского монастыря: список иконы Божией Матери «Елисаветградская» и первая монастырская икона святой праведной Елисаветы, матери Иоанна Крестителя, с частицей ее святых мощей.

Во время полета совершался молебен с акафистом Божией Матери, возносились молитвы о мире в Украине, согласии и благополучии жителей Кропивницкого. Призывая благословение Пресвятой Богородицы и праведной Елисаветы, священники благословили город, окропив его с неба святой водой.