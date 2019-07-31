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Украинский суд арестовал российский танкер "Neyma" вместе с изъятыми при обыске документами

31.07.2019 / 19:12
Украинский суд проверил правомерность действий военных прокуроров и следователей Службы безопасности Украины (СБУ) при проведении 25 июля в порту Измаил (Одесская обл.) обыска российского танкера Nika Spirit (ранее - Neyma).

А также наложил на него арест, как и на изъятые в ходе обысков документы, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали. Точка!", - написал Матиос на своей странице в соцсети Facebook во вторник днем.

Главный военный прокурор Украины также назвал недостоверной распространяемую российскими СМИ информацию о якобы незаконном проведении сотрудниками правоохранительных органов Украины следственных действий на данном судне без разрешения консула РФ.

"Объясняю - судно после прохождения им пограничного и таможенного контроля на территории Украины, считается имеющим открытую границу. В соответствии с нормами действующих международных договоров, ратифицированных как Россией, так и Украиной, необходимость получения согласия или разрешения представителя дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства для проведения на территории Украины следственных действий на морском или речном транспорте не предусмотрена. Мы это сделали законно. Точка", - подчеркнул Матиос.

Напомним, 25 июля следователи СБУ и военной прокуратуры задержали российский танкер Neyma, который блокировал украинские военные корабли в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

По данным спецслужбы, 24 июля в порт Измаил (Одесская обл.) под флагом РФ зашел танкер Nika Spirit. Следствие установило, что российские владельцы после инцидента в Керченском проливе изменили название танкера Neyma на Nika Spirit.

Позже в СБУ сообщили, что следственные действия не зафиксировали нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного российского танкера "Neyma", поэтому оснований для задержания моряков не было.

Все члены экипажа российского танкера вернулись в Краснодар.

Источник 

танкер, СБУ, Neyma, российский танкер
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