НАПК распределило средства из госбюджета на финансирование 6 парламентских партий в III квартале

Как сообщается в среду, 31 июля, на сайте НАПК, партия "Народный фронт" получит 36 млн 363,3 тыс. грн; "Европейская солидарность" (переименованная партия "Блок Петра Порошенко") - 35 млн 841,5 тыс. грн; Радикальная партия Олега Ляшко - 12 млн 231,4 тыс. грн; ВО "Батькивщина" - 9 млн 329,4 тыс. грн; "Самопомич" – 32 млн 164,6 тыс. грн, из которых 14 млн 142 тыс. грн – средства за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа.

В то же время партия "Оппозиционный блок" в III квартале получит средства из госбюджета в размере 50% (за ІІ та ІІІ кварталы) общей величины ежегодного госфинансирования для партии – 30 млн 979,4 тыс. грн вследствие выяснения обстоятельств и устранения причин, послуживших основанием для принятия решения НАПК о неперечислении средств госфинансирования уставной деятельности во II квартале 2019 года.

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