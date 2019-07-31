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Синоптики дали прогноз на август: аномальное тепло

31.07.2019 / 16:48
В августе ожидается теплая и солнечная погода, средняя температура на 1,5-2° выше средних многолетних значений.

Об этом сообщает  сайт Укргидрометцентра.

Средняя месячная температура (в августе – ред.) ожидается 19-24°, в горных районах 16-18°, что на 1,5-2° выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается 36-84 мм, в Карпатах 104-122 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Напомним: по прогнозу синоптиков, до конца июля жара и грозы уйдут из Украины, а август начнется с прохлады.

Источник 

тепло, август, прогноз погоды
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