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Секретарь Киевского горсовета подал в отставку

31.07.2019 / 16:17
Секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив написал заявление об отставке.

Об этом свидетельствует сообщение Прокопива в Facebook.

По его словам, он принял такое решение в связи, чтобы возглавить партию "Европейская солидарность" в столичном горсовете.

"Решение возглавить партию "Европейская солидарность" в Киеве делает невозможной мою дальнейшую работу на должности секретаря Киевсовета. Когда депутаты меня избирали, я пообещал, что не буду отдавать предпочтение одной партии. Свои обещания я всегда выполняю. Поэтому сегодня написал заявление о прекращении полномочий секретаря Киевского городского совета", - написал Прокопив.

Отметим, Владимир Прокопив впервые был избран в Киевский городской совет в мае 2015 года, где возглавлял постоянную комиссию по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. 25 октября 2015 года в результате местных выборов вновь стал депутатом Киевского городского совета VIII созыва от партии БПП.

1 декабря того же года он был избран секретарем нового состава Киевского горсовета. В поддержку его кандидатуры проголосовало 80 депутатов, против - 13, воздержалось - 20, 3 бюллетеня было признано недействительными.

Напомним, после поражения на парламентских выборах мэр Львова Андрей Садовый решил оставить пост главы партии "Самопомич".

Кроме того, заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык подал заявление об увольнении с должности.

Источник 

отставка, Прокопив, Киевский городской совет
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