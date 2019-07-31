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На Буковине община УПЦ села Михайловка будет строить новый храм вместо отнятого

31.07.2019 / 16:16
На Буковине община УПЦ села Михайловка будет строить новый храм вместо отнятого
Будущая церковь УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Проект новой церкви уже готов

Религиозная община Украинской Православной Церкви села Михайловка на Буковине, у которой отобрали храм сторонники новой церковной структуры, планирует строительство новой церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, верующие уже подготовили проект нового храма храм в честь иконы Божией Матери Живоносный Источник, и скоро начнут строительство.

«Религиозная община УПЦ села Михайловка, у которой мошенническим путем отобрали храм (подменили собрание религиозной общины собранием территориальной общины) планирует строительство нового храма в том же селе. Храм у нас отобрали, а веру не забрали. Вера с Божьей помощью порождает дела. Дай Бог, быстрого и легкого строительства», - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 3 февраля в селе провели собрание территориальной общины, на котором перевели религиозную общину в новую Церковь и отобрали у верующих УПЦ храм.

 

Источник: Inpress.ua
храм, церковь, упц, Буковина
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