Климкин спрогнозировал, удастся ли Зеленскому установить контакт с Трампом

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Жара в Европе: волна может "зацепить" Гренландский ледниковый щит
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Столтенберг: страны НАТО должны быть готовы к прекращению ракетного договора с РФ
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Отказ ЕС пересмотреть сделку по Brexit будет означать выход без соглашения
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Борис Джонсон стал новым лидером Консервативной партии Великобритании
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Путин и Макрон выразили готовность активизировать работу "нормандского формата"
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Количество получателей субсидий может вырасти на миллион
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Представитель Зеленского в правительстве сказал, когда состоятся переговоры с МВФ
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У Нафтогаза есть план "Б" по транзиту российского газа
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НБУ на минувшей неделе увеличил выкуп валюты в 6,5 раза
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Все члены Комитета монетарной политики НБУ по итогам заседания 17 июля высказались за снижение учетной ставки
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Ткаченко о должности главы КГГА: слухи не комментирую, но в Киеве должен быть контроль над происходящим
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Метро Киева начинает отказываться от жетонов
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Махинации с парками: Кличко уволил директора "Киевзеленстроя" и еще двух чиновников
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Кличко после инцидента с мостом на Осокорках уволил и.о. директора КП "Киевавтошляхмист"
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