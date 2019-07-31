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Климкин спрогнозировал, удастся ли Зеленскому установить контакт с Трампом

31.07.2019 / 15:55
Глава МИД Украины Павел Климкин поделился прогнозом относительно будущего двусторонней встречи президентов Украины и США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью агентству "Укрінформ" 

Климкин считает, что Зеленский и Трамп смогут установить нормальный контакт, сказал он, отвечая на вопрос, поможет ли сближению президентов тот факт, что оба работали на телевидении.

"Я не могу этого сказать. Какое-то время шоу The Apprentice, которое вел Трамп, было одним из самых популярных. Я интересовался мнением об этом шоу многих своих американских друзей и знакомых – кому-то оно очень нравилось, кому-то нет. Это сугубо индивидуальное дело.

Я считаю, что все зависит от личного контакта. Я верю в то, что у них установится нормальный личный контакт - считайте это таким интуитивным утверждением", - отметил министр, который сейчас находится в "политическом отпуске".

Климкин добавил, что у бывшего президента Порошенко "был нормальный контакт с Трампом".

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США должен состояться до его визита в Варшаву, запланированного на 1 сентября, сообщал заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко.

Во время последнего телефонного разговора Зеленский и Трамп договорились предметно обсудить "практические вопросы украинско-американского взаимодействия" во время визита президента Украины в США.

Пока дата визита официально не объявлена.

Источник 

США, Климкин, Зеленский
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