Войти | Зарегистрироваться
17:17

среда,
31 июля
Онлайн
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Церкви рассказали, что богатые люди все больше участвуют в благотворительности

31.07.2019 / 15:50
В Церкви рассказали, что богатые люди все больше участвуют в благотворительности
Митрополит Иларион (Алфеев) Источник: Фома
Владыка Иларион напомнил евангельскую притчу о богаче и Лазаре, в которой богатый человек праздновал каждый день, жил в роскоши, а у ворот лежал бедняк, мечтавший насытиться крошками, падающими с его стола

Среди состоятельных людей все активнее развивается благотворительная деятельность.

Об этом сказал глава ОВЦС Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) в эфире передачи «Церковь и мир», сообщает «Фома» со ссылкой на пресс-службу Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«Мы видим, что среди богатых людей все больше и больше развивается благотворительность», – отметил владыка Иларион.

«Этот процесс Церковь всегда поддерживает, приветствует и поощряет. Я знаю немало богатых людей, которые тратят значительную часть своего состояния на поддержку бедных, инвалидов, престарелых, сиротских приютов. И в значительной степени наши социальные учреждения сейчас существуют именно за счет пожертвований богатых людей», – рассказал митрополит.

Владыка Иларион напомнил евангельскую притчу о богаче и Лазаре, в которой богатый человек праздновал каждый день, жил в роскоши, а у ворот лежал бедняк, мечтавший насытиться крошками, падающими с его стола.

«В ней Господь говорит о том, что происходит с человеком после смерти. Ведь мы знаем, что в тот мир человек никакое материальное богатство унести с собой не может. А то богатство, которое он здесь накопил, о котором Христос говорит, что его «ни моль, ни ржа не истребляет» (Мф. 6.19), – это внутреннее духовное богатство человек может унести с собой в мир иной и оставить о себе добрую память здесь, на земле, своими добрыми делами», – сказал представитель Церкви.

Архипастырь призвал телезрителей «думать не только о себе, но и о других, и помогать тем, кто находится в беде и нуждается в помощи».

Источник: Inpress.ua
благотворительность, православие, иларион алфеев
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
31 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.