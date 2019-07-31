Войти | Зарегистрироваться
17:17

среда,
31 июля
Онлайн
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Запорожье пройдет массовое венчание на литургии, которую возглавит митрополит Лука

31.07.2019 / 15:37
В Запорожье пройдет массовое венчание на литургии, которую возглавит митрополит Лука
Венчальная литургия Источник: Центр информации УПЦ
Венчание в Православной Церкви является Таинством

В Запорожье проведут венчальную литугию, на которой обвенчают православные пары.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, 15 сентября в Свято-Покровском архиерейском соборе города Запорожья митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука возглавит венчальную Божественную литургию.

Отличительной особенностью венчальной литургии является соединение в одно богослужебное последование двух Таинств Православной Церкви — Таинства брака и причащения. Чин венчальной Литургии сформировался ближе к XVIII веку в Элладской Православной Церкви и получил широкое распространение в Балканских Церквах. В Украинской Православной Церкви это торжественное богослужение делает только первые шаги.

К Таинству венчания приглашаются супружеские пары православного вероисповедания, состоящие в зарегистрированном браке, возрастом до 35 лет.

 

Источник: Inpress.ua
Запорожье, УПЦ, Венчальная литургия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
31 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.