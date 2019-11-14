Войти | Зарегистрироваться
10:22

четверг,
14 ноября
Онлайн
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Кремль: в подготовке "нормандского" саммита наметилась позитивная динамика

14.11.2019 / 09:43
В Кремле отметили позитивную динамику подготовки к саммиту в "нормандском формате" по итогам разведения сил на Донбассе и заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию на востоке Украины.

Об этом свидетельствует комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, поданный российским агентством "Интерфакс"

Прямая речь: "Мы констатируем позитивную динамику по целому ряду направлений подготовки "нормандского формата".

Таким образом Песков ответил на вопрос, согласны ли в Кремле с заявлением украинской стороны о том, что после состоявшегося накануне заседания ТКГ все препятствия для проведения "нормандского саммита" устранены.

Напомним, украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 12 ноября заявила о снятии всех препятствий на пути к встрече в нормандской формате на высшем уровне.

Россия пытается избежать проведения встречи в "нормандском формате", выискивая какие-то новые причины, почему эта встреча не может состояться.

Источник 

Кремль, Песков, нормандский формат
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 ноября
13 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.