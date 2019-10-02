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В Церкви объяснили, откуда у человека возникает желание самоубийства

02.10.2019 / 13:15
В Церкви объяснили, откуда у человека возникает желание самоубийства
Фото из открытых источников Источник: patriarchia.ru
Владыка Иларион подчеркнул, что жизнь в Церкви помогает верующим преодолевать жизненные трудности

Основной причиной, из-за которой люди заканчивают жизнь самоубийством является утрата смысла в собственной жизни.

Об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев) в эфире передачи «Церковь и мир», сообщает patriarchia.ru.

«В глобальном масштабе Церковь помогает людям найти смысл жизни. Потому что основной причиной самоубийства бывает то, что человек не видит смысла в собственной жизни, у него нет интереса продолжать жизнь — именно этот смысл человеку дает Церковь», - отметил митрополит.

Владыка Иларион подчеркнул, что жизнь в Церкви помогает верующим преодолевать жизненные трудности.

«Конечно, не всякий человек способен вместить то, что ему предлагает Церковь. Церковь никому ничего не навязывает. В Церкви самоубийство — это не просто грех, который запрещен. Церковь делает все для того, чтобы у человека была мотивация к жизни, чтобы жить было интересно, чтобы он был счастлив.  Думаю, очень многие церковные люди могут назвать себя счастливыми, хотя их жизнь, вроде бы, ничем не отличается от жизни тех, кто не в Церкви, а иногда бывает и гораздо более трудной.

Жизнь в Церкви дает человеку тот внутренний стержень, вокруг которого выстраивается все остальное. Жизнь с Богом, молитва, участие в церковных Таинствах — все это помогает человеку преодолевать жизненные трудности, депрессию, сомнения. Поэтому среди церковных людей случаи самоубийства практически не встречаются, по крайней мере, среди людей реально воцерковленных», - рассказал он.

Источник: Inpress.ua
суицид, церковь, Православие
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