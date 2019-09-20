В УПЦ собрали более 100 тыс грн на покупку оборудования в Запорожскую детскую больницу

В Запорожье в рамках благотворительной программы помощи детям митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука передал в дар Областной клинической детской больнице медицинский инвентарь и инструменты более чем на 100 тыс грн.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Запорожскую епархию, аппараты LigaSure с лапароскопическим инструментом были приобретены на средства верующих Запорожских храмов, участников многолетнего благотворительного марафона «Любовь милосердствует».

«Аппарат заваривания сосудов LigaSure, являясь альтернативой многим известным технологиям, становится незаменим при эффективном лечении многих серьезных заболеваний, в частности, коагуляционного гемостаза», – сказал главный врача клиники.

Митрополит Лука выразил надежду, что современное медицинское оборудования плюс опыт и самоотверженность запорожских врачей станут слагаемыми быстрого, а главное – успешного лечения детей.

«Наша Церковь всегда заботилась и заботится не только о душе человека, но и о его телесном здоровье. А помощь, которую мы постоянно оказываем – это не дань моде, как некоторые могут подумать, а исполнение принципов христианского милосердия и человеколюбия, исполнение закона любви, – сказал владыка.