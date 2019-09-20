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Зеленский сменил главу Винницкой облгосадминистрации

20.09.2019 / 16:18
Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность главы Винницкой областной государственной администрации бывшего заместителя городского головы Винницы Владислава Скальского.

"Назначить Скальского Владислава Владимировича главой Винницкой областной государственной администрации", - говорится в указе №706/2019 от 18 сентября.

Другим указом (№705/2019) Зеленский уволил с этой должности Валерия Коровия "в связи с завершением срока полномочий президента Украины".

Как сообщалось, 21 августа Кабинет министров Украины согласовал предложенную президентом кандидатуру на должность главы Винницкой ОГА - Владислава Скальского.

Скальский, 1976 года рождения, с июня 2016 года занимал должность заместителя городского головы Винницы.

Согласно информации в декларации, у Скальского есть две квартиры в Виннице, гараж и два автомобиля.

Источник 

Зеленский, Винницкая ОГА, Винницкая, Скальский
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