Зеленский сменил главу Винницкой облгосадминистрации

"Назначить Скальского Владислава Владимировича главой Винницкой областной государственной администрации", - говорится в указе №706/2019 от 18 сентября.

Другим указом (№705/2019) Зеленский уволил с этой должности Валерия Коровия "в связи с завершением срока полномочий президента Украины".

Как сообщалось, 21 августа Кабинет министров Украины согласовал предложенную президентом кандидатуру на должность главы Винницкой ОГА - Владислава Скальского.

Скальский, 1976 года рождения, с июня 2016 года занимал должность заместителя городского головы Винницы.

Согласно информации в декларации, у Скальского есть две квартиры в Виннице, гараж и два автомобиля.

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