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Украина получит дополнительно 5 миллионов доз вакцины NovaVax – Степанов

23.02.2021 / 09:01
Украина получит дополнительно 5 миллионов доз вакцины NovaVax – Степанов
Украинская делегация в Индии договорилась об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax против коронавируса.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов в Facebook

Прямая речь: "Еще одна позитивная новость из индийского Пуне и крупнейшего в мире производителя вакцин Serum Institute.

Успешно завершили переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax. Нам подтвердили возможность поставки дополнительных 5 миллионов доз вакцин от этого производителя. Утвердим договоренность подписанием договора.

Общий объем вакцин NovaVax, который мы ожидаем в Украине, на сегодня составляет 15 млн (доз). Напомню, что поставки вакцины NovaVax запланированы, начиная с июля 2021 года".

Степанов находится в Индии, где в условиях пандемии и нехватки вакцин договаривается о дальнейших закупках вакцин против коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь COVID-19

Накануне глава МОЗ Украины проконтролировал отгрузку первой партии вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне. 500 000 доз вакцины едут в Украину – и дальше будут распределены между регионами.

Источник

коронавирус, вакцина, Степанов, NovaVax
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