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В Минздраве рассказали, кто бесплатно получит вакцину от коронавируса

07.12.2020 / 14:21
В Министерстве здравоохранения заявили, что правительство сможет обеспечить бесплатное вакцинирование от коронавируса граждан, относящихся к "группам риска".

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов, которого цитирует DW

По словам министра здравоохранения, правительство планирует в первую очередь обеспечить бесплатную вакцинацию от коронавируса людям, относящимся к "группам риска", это медики, люди пожилого возраста (старше 60 лет), граждане, имеющие сопутствующие проблемы со здоровьем: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания.

При этом сам Степанов также планирует вакцинироваться.

Прямая речь: "Я уверен, что хотя бы те группы риска, которые мы определили в стране, мы должны обязательно в первую очередь начать вакцинировать. И понятно, что это по профессиональному признаку - медицинские работники, педагоги, и группа риска - пожилые люди и те, кто имеет заболевания. Моя задача, чтобы мы вакцинировали прежде всего тех людей, которые в этом нуждаются. Но я буду (также вакцинироваться - ред.)".

Напомним: министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого - начале второго квартала 2021 года.

Источник

коронавирус, вакцина, Степанов
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