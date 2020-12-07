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Степанов подписал документы для получения вакцины от коронавируса

07.12.2020 / 14:43
Министр здравоохранения Максим Степанов подписал технические документы для получения Украиной вакцины от коронавируса от глобальной инициативы COVAX в конце I квартала или в начале II квартала 2021 года.

Об этом он сообщил во время брифинга 5 декабря.

"Согласно этой глобальной инициативе (COVAX - ред.) мы должны получить 8 миллионов доз вакцин, которые придут в страну для вакцинации украинцев. Сроки еще уточняются, но мы рассчитываем, что это будет конец первого начало второго квартала (следующего года - ред.) - это наше желание и мы это подчеркиваем, когда общаемся с представителями этой глобальной инициативы", - сказал Степанов.

Он проинформировал, что 4 декабря подписал необходимые технические документы для получения вакцины.

Также, по его словам, Минздрав сейчас находится на финальной стадии подписания соглашений с производителями вакцин от коронавируса.

Напомним, 18 ноября стало известно, что фонд глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX) подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавируса на безоплатной основе для 20% населения.

Источник

коронавирус, вакцина, Степанов
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