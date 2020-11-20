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Объем первой партии вакцины от COVAX для Украины составит 1,2 миллиона доз

20.11.2020 / 15:23
Украина получит вакцину от коронавируса по глобальному механизму COVAX траншами. Первый из них составит 1,2 миллиона доз.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что изначально вакцину получат работники отрасли здравоохранения.

"Планируется, что Украина получит будущую вакцину против коронавируса несколькими траншами. Объем первого транша от COVAX составит почти 1,2 миллиона доз", - сказал Степанов.

Также глава Минздрава сказал, что Украина готовится к подписанию соглашения с глобальным механизмом COVAX по поставке вакцины от COVID-19. Украина до конца года подпишет два соглашения с COVAX.

Напомним, 18 ноября глобальный механизм COVAX подтвердил выделение вакцины от коронавируса Украине, как только ее зарегистрируют. Украина бесплатно получит количество доз вакцины для 4 млн населения.

Кроме того, в Минздраве рассказали, сколько будет стоить одна доза вакцины в рамках механизма COVAX, которую Украина сможет закупить дополнительно. В Минздраве добавили, что процесс вакцинации будет состоять из введения двух доз.

Источник

коронавирус, вакцина, Степанов
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