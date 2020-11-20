Каждая вторая гривна из бюджета-2021 пойдёт на погашение долгов - Дубинский

Такое мнение в программе "Право на владу" на канале 1+1 озвучил нарочный депутат Александр Дубинский (фракция "Слуга народа"), передает УНИАН.

"Из-за пандемии следующее заседание Верховной Рады состоится не ранее начала декабря. При этом бюджет до сих пор не готов, хотя согласно статье 158 Регламента ВРУ, ещё до 20 ноября мы должны были проголосовать его во втором чтении. Однако на сегодня для принятия бюджета голосов нет, потому что он по сути является фейковым. Мы до сих пор не понимаем основные цифры расходов и доходов этого бюджета", – рассказал Дубинский.

По его словам, на сейчас бюджетные показатели говорят о том, что почти половина его будет израсходована на выплаты по долгам в разной форме.

"То есть каждая вторая гривна из бюджета пойдёт не на дорожные или коронавирусные фонды, не на повышении пенсий или зарплат врачам, а на выплату долгов", – объяснил нардеп.

Он также подчеркнул, что на сейчас переговоров с МВФ нет.

"Миссия МВФ в том году, скорее всего, в Украину не приедет, возможно, только в феврале следующего года. Это говорит о том, что Международный валютный фонд не кредитует Украину из-за того, что механизмы борьбы с коррупцией и состояние расходованиям средств из бюджета катастрофически плохи. И результатом такого хозяйствования является дыра в бюджете в 320 миллиардов гривен – именно таков дефицит бюджетных средств на конец 2020 года. И в следующем году он будет ещё больше. А все, что волнует МВФ, это сбалансированный бюджет и высокие поступления дохода для кредитования", – объяснил политик.

По мнению Дубинского, по этой причине кредиторы не дадут Украине денег, однако эта ситуация не является катастрофической.

"Я не являюсь сторонником МВФ как панацеи для украинской экономики, потому что в этом году они предоставили 2,1 миллиарда долларов, что является мизерной суммой на фоне наших потребностей. Поэтому полагаться исключительно на МВФ не стоит. Другой вопрос, что деньги, которые могли бы сейчас быть саккумулированы в бюджете, могли пойти в ковидный фонд и на финансирование медицины. Но теперь нам придётся каким-то образом покрывать дыру в бюджете. И делать это будут не только с помощью повышения налогов, но и печатая деньги. А это означает инфляцию и рост курса доллара.

И последнее. Новые дороги, безусловно, важны. Но у нас получается, что асфальт равен цене жизни. Да и дорогами этими скоро будет некому пользоваться при таких темпах заболеваемости и выпадании людей из экономики, ведь если мы уйдём в полный локдаун – эти дороги вообще не нужны", – резюмирует нардеп.