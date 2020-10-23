Государство профинансирует клиниспытания и производство украинской вакцины от COVID-19

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11:18
Спецслужбы США обвинили Россию и Иран во вмешательстве в выборы-2020
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Премия Европарламента имени Сахарова присуждена белорусской оппозиции
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13:52
Макрон позвонил Путину после обезглавливания учителя чеченцем
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13:21
Количество случаев COVID-19 пересекла отметку в 41 миллион
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17:18
Словения объявила эпидемию и вводит комендантский час
- 11:18
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09:45
НБУ сохранил прогноз падения ВВП в 2020 году на 6%
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Кабмин изменил порядок расчетов за газ в начале отопительного сезона
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12:50
Рожкову лишили основных полномочий
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16:46
Налоговые преференции и страхование рисков: Зеленский назвал "особые экономические условия" для Донбасса
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14:21
Президент: в течение 2 недель Кабмин представит результаты аудита государства
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СБУ разоблачила таможенников, которые "грели руки" на экспорте зерна в ЕС
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По улицам Львова прошел Марш защитников
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06:54
В Киеве открылся Антропологический музей Чернобыльдорфа
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06:34
Украина и ЕБРР заключили соглашение о предотвращении коррупции
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Украина и ЕС в Брюсселе подписали шесть соглашений
- 06:24
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В Киеве маршрутка на переходе сбила людей: есть погибшая и пострадавшие
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06:29
Масштабные пожары на Луганщине: три человека погибли, еще три госпитализированы. Открыты уголовные дела
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06:37
Расчленил пенсионера и выдавал себя за его внука: силовики раскрыли убийство в Киеве
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В Минске митинговали 100 тысяч лиц, в Беларуси сотня задержанных
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В Минске ОМОН с применением силы разогнал "женский марш"
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