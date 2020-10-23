Митрополит Антоний объяснил, достаточно ли добрых дел для спасения души

Делами мы только выражаем своё согласие с тем, куда Господь ставит нас, спасает же нас только Господь.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ митрополит Антоний (Паканич), толкуя цитату апостола Павла (Еф. 2: 8). о том, что люди спасены благодатью.

«Апостол Павел не побоялся так утверждать, потому что на личном опыте знал, как спасает Бог Своей благодатью. Он может переродить душу человека, преобразить её так, что можно только удивляться, благоговеть и благодарить.Все мы знаем, что с апостолом Павлом произошло неожиданное чудесное перерождение, подчеркивающее, кстати, его же слова: «Не от дел…» Дела его были всем известны, и за них ничего, кроме наказания, нельзя было ждать. Но Господь, знавший его искренность и усердие, хотя и неверно направленное, Своей благодатью всё исправил. И не одному Савлу Господь посылал благодать. Каждый верующий человек согласится с тем, что Бог незримо, иногда решительно и даже болезненно звал ко спасению. Зовёт и сейчас. Не всех так чудесно, как Савла, но каждого своим маленьким чудом, которое меняло в жизни многое, если не все», - объяснил митрополит Антоний.

Он напомнил, что апостол Павел настаивает на спасении через благодать, поскольку люди охотнее бы спасение прописали своим делам, которые нам открывают вход в Царство Небесное.

«Мы очень любим считать свои дела (естественно, добрые) стоящими и ценными в очах Божиих, не замечая даже, что самомнением, самолюбием, да ещё того хуже — самодовольством, превозношением и осуждением других обесцениваем их. Очень трудно человеку, ведущему, казалось бы, безукоризненную внешне жизнь, принять это слово апостола, как бы унижающее личное усердие, сводящее его к нулю. Но апостол говорит это не для того, чтобы одни перестали стараться, а другие или оправдывали своё безразличие и лень, а стараясь погасить огонь превозношения», - подчеркнул владыка.

Управделами УПЦ напомнил, что добрые дела необходимы, однако не стоит гордиться ими.

«Апостол старается наше внимание направить на то, что важнее многих внешних успехов. «Мы — Его творение», и добрые дела просто обязаны делать. Здесь акцент на Бога – Источника благодати и силы, которая действует независимо от наших дел. Она-то, благодать Божия, свидетельствует о спасении, делами же своими нам нельзя себя лишать её, особенно же всем тем, что растет из нашей гордыни. Кто сможет в себе её одолеть, тот признает вполне искренность, что «без Бога ни до порога». И это сознание удержит от хвастовства и уныния, если делам будут мешать обстоятельства (например, при болезни или других огорчениях, выбивающих из колеи)», - заключил митрополит Антоний.