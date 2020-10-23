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На Ровенщине суд отказался выселять священника УПЦ из церковного дома

23.10.2020 / 15:28
На Ровенщине суд отказался выселять священника УПЦ из церковного дома
Источник: Центр информации УПЦ
Районный суд вынес решение отказать в удовлетворении иска общине ПЦУ

В Ровенской области года Березновский районный суд 22 октября рассмотрел иск от общины ПЦУ о выселении священника Полесской епархии УПЦ из церковного дома в селе Полесское и отказал в его удовлетворении.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, община ПЦУ требовала выселить из церковного дома протоиерея Степана Корольчука, его жену и пятерых детей, которые проживают в доме с 1999 года и имеют право собственности на здание.

«Вся циничность этого иска заключается в том, что людей хотят лишить жилья, не имея для этого никаких оснований, – комментирует Раиса Приходько, правозащитница Полесской епархии УПЦ. – Истцы умышленно не указали, что в доме, кроме взрослых, проживает еще двое малолетних детей».

Основными аргументами, которыми апеллировали представители ПЦУ в суде, рассказывают очевидцы, является то, что религиозной общины УПЦ, после так называемого добровольного перехода в 2019 году, якобы не существует, а значит и священнику УПЦ не место в деревне.

«Община УПЦ села Полесское насчитывает 350 человек, а это почти втрое больше, чем задекларировали сторонники ПЦУ своих людей на так называемых приходских собраниях», – комментирует протоиерей Виктор Земляной, руководитель отдела по урегулированию межконфессиональных споров при Полесской епархии УПЦ.

Заслушав аргументы обеих сторон, районный суд вынес решение отказать в удовлетворении иска общине ПЦУ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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