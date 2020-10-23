Владельцу ФК «Колос» сообщили о подозрении из-за подделки избирательной документации

Шалимов является председателем Гребенковской поселковой территориальной избирательной комиссии Белоцерковского района Киевской области и подозревается в подделке избирательной документации, совершенной по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158-3 УК Украины.

Как выяснили в полиции, 24 сентября гражданка Наталья Збаращенко подала заявление в Гребенковскую ТИК о регистрации кандидатом на пост поселкового головы. Однако 5 октября она подала заявление об отказе баллотироваться на эту должность.

6 октября 2020 в помещении Гребенковской поселкового совета было проведено заседание ТИК с участием председателя избирательной комиссии - Виталия Шалимова, секретаря Марины Побережной и членов комиссии. Было рассмотрено шесть вопросов, составлен соответствующий протокол. Спустя некоторое время Шалимов и Побережная изготовили другой протокол и с помощью компьютерной и периферийной техники внесли в его содержание машинописный текст с заведомо ложными сведениями. Подозреваемые, кроме шести рассмотренных вопросов внесли ещё один – о рассмотрении заявления Збаращенко Н.С. об отказе баллотироваться кандидатом на должность поселкового головы, о голосовании по данному поводу членами избирательной комиссии и принятия решения об отмене регистрации кандидата. Таким образом, Шалимов и Побережная совершили подделку избирательной документации, так как этот вопрос на заседании комиссии в повестку дня не включался, голосование не проводилось и соответствующее решение членами комиссии не принималось.

Теперь председателю Гребенковской ТИК грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Кстати, у полиции не впервые есть вопросы к Шалимову. Два года назад владельца "Колоса" вызывали на допрос по делу об организации договорных матчей.

СПРАВКА. Виталий Шалимов является членом клана Засух – местных латифундистов, замешенных в ряде скандалов. Так, Анатолий Засуха, в начале 2000-х бывший губернатор Киевской области, после "оранжевой" революции сбежал от правосудия в Россию, где работал заместителем губернатора Московской области Бориса Громова – лидером «Боевого братства», по линии которого сначала в Крыму, а потом и на Донбассе оказались в том числе известные украинцам Гиркин ("Стрелков") и Бородай ("премьер-министр "ДНР").

У Татьяны Засухи тоже немалый «послужной список». Она была членом Партии Регионов, подозревалась в разворовывании бюджетных средств. Интересно, что при Порошенко семейство Засух ушло под «крыло» друга экс-президента Игоря Кононенко.