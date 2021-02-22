Защитить веру и права: верующие УПЦ со всей Украины решали, как противостоять церковному рейдерству - репортаж

Уже седьмой год верующие Украинской Православной Церкви ощущают действенные проявления дискриминации по религиозному признаку. И это несмотря на то, что 24 статья Конституции Украины гарантирует отсутствие каких-либо притеснений по религиозным убеждениям.

Вместе с тем, храмы УПЦ во многих регионах страны становятся объектами циничных рейдерских атак. Такие захваты нередко сопровождаются избиениями верующих и даже кровопролитием. При этом местные власти предпочитают или вообще не обращать внимание на преступную деятельность рейдеров и захваты храмов, или что еще хуже, это происходит при содействии властей. Как действовать в таких ситуациях и отстоять право на свободу вероисповедания решали участники съезда представителей приходов захваченных храмов, который состоялся в Киево-Печерской лавре 22 февраля.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в форуме приняли участие более 300 верных УПЦ из разных уголков страны, но с одной общей болью - болью от утраты храма, в котором религиозная громада молилась много лет.



По словам заместителя главы отдела Внешних церковных связей УПЦ протоиерея Николая Данилевича, инициаторами съезда стали верующие из регионов Украины, которые уже много лет отстаивают свое право на свободу вероисповедания.

«С 2014 года и до сегодняшнего дня наша Церковь переживает непростые времена: давление, дискриминацию, захват храмов», - отметил отец Николай.



«4 мая прошлого года внезапно умер настоятель, который отслужил 20 лет в нашем храме, - рассказывает житель села Задубровка Черновицкой области Роман Хащук. - В то время, когда все мы находились в трауре, другая сторона готовилась к захвату нашего храма. Нам отключили электроэнергию, интернет, и даже перекрыли дорогу, чтобы не пришла помощь. Несколько человек, которые находились в храме, пытались противостоять 40 наемным хорошо подготовленным людям с дубинками, кастетами».



И таких историй по всей Украине десятки и сотни. Схема церковного рейдерства практически всегда одна и та же: якобы принимается решение о переходе в ПЦУ, после чего происходит перерегистрация и храм захватывают. При этом мнение реальных членов общины храма не учитывается.



Более того, от религиозного рейдерства страдают даже дети, чьи родители не отступили от канонического Православия.



«Началась травля в школе, - поделилась Кристина Волощак из села Задубровка Черновицкой области. - И травля происходила не только в отношении меня, но и верных канонической Церкви. Эта проблема до сих пор актуальна и дети страдают из-за этого. Некоторые родители были даже вынуждены забрать своих детей из школы. Директору школы подавали заявление с подписями родителей, на которое он никак не отреагировал».



Глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов отметил, что масштабы проблемы захватов храмов в Украине поражают.



«Мы зафиксировали около 500 конфликтных случаев, которые связаны с рейдерскими захватами и перерегистрацией религиозных общин УПЦ. Из этих 500 случаев, в суды было подано около 400 исков, относительно незаконных действий представителей ПЦУ и органов государственной власти. Было открыто около 250 уголовных производств», - рассказал протоиерей Александр Бахов.

Но даже если выиграть дело в суде и доказать свою правоту, это еще не гарантия того, что храм вернется в общину УПЦ - рейдеры просто не будут выполнять решение суда.



«Первое противостояние у нас началось еще в 2014 году, - говорит прихожанка Свято-Успенского храма села Птича Ровненской области Мария Фурманец. - Уже шесть лет мы молимся в гараже. Шли суды, приняли решение в нашу пользу, но без нашего ведома общину перерегистрировали в ПЦУ. Хочу обратиться к власти - не захватывайте наши храмы. Стройте свои. Наша вера становится еще крепче».



Вместе с тем, протоиерей Александр Бахов отметил: «Очень сложно бороться правовыми методами в тех ситуациях, основа которых - политическая почва».



По словам главы юротдела УПЦ, многие дела в судах по фактам церковного рейдерства просто не рассматриваются.

«К сожалению, на сегодняшний день, в некоторых делах мы даже не подошли к рассмотрению дела по сути, так как позиция Верховного Суда и других судебных органов направлена на спор о том, какой именно суд должен рассматривать наши иски», - объясняет протоиерей Александр Бахов.



Впрочем, это не означает, что верующие УПЦ и духовенство не борются за свои права всеми доступными законными методами.



Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), который возглавил работу форума по благословению Предстоятеля УПЦ, отметил, что Церковь сегодня вынуждена делать все возможное для прекращения дискриминации верующих.



«Священный Синод и Предстоятель Украинской Православной Церкви неоднократно обращались к президенту Украины и другим высокопоставленным государственным деятелям с призывом сделать все возможное для прекращения дискриминации канонической Церкви и ее паствы.



Путем необходимых юридических процедур был заблокирован через суд скандальный закон о так называемых переименованиях религиозных организаций, при помощи которого у Украинской Православной Церкви хотели отобрать ее официальное название и создать условия для масштабного рейдерского захвата храмов.



Проводилась активная работа на международном уровне. Факты правонарушений прав верующих УПЦ постоянно озвучивались и озвучиваются на авторитетных международных площадках: конференциях ООН и ОБСЕ на тему прав человека.



Много усилий было направлено на строительство новых храмов для общин, которые потеряли свое церковное имущество в результате противоправных действий сторонников так называемой ПЦУ. По нашим данным совершаются службы в 34 таких построенных храмах. Еще 4 находятся на стадии строительства», - рассказал управделами УПЦ.

Впрочем, пока на проблему церковного рейдерства не обратит внимание государство, подобные правонарушения будут происходить и дальше. По итогам работы форума, верующие УПЦ приняли обращения к президенту Украины, народным депутатам, спикеру Верховной Рады и премьер-министру.

Анастасия Горобец, Центр информации УПЦ – для сайта «Подробности».