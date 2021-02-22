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Наша вера становится крепче: в Киеве прошел масштабный съезд общин захваченных храмов УПЦ

22.02.2021 / 20:33
Наша вера становится крепче: в Киеве прошел масштабный съезд общин захваченных храмов УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Тысячи верующих не имеют места для молитвы, семьи священников изгнаны из домов

В Киево-Печерской лавре 22 февраля состоялся съезд представителей приходов захваченных храмов Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ https://www.facebook.com/church.information.center , в работе форума приняли участие духовенство УПЦ и более 300 православных верующих из тех «горячих» точек страны, где православным ежедневно приходится отстаивать свое конституционное право на свободу вероисповедания.

Съезд общин захваченных храмов начался с обращения Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, которое зачитал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Могут ли совершаться настоящие Таинства в храмах, которые были отобраны силой, с пролитием крови, отчаянием и горем для многих людей? Пребывает ли Божья благодать там, где царит неправда, насилие и агрессия по отношению к своим ближним? Откровенные ответы на эти вопросы не только расставляют все на свои места, но и однозначно объясняют, почему верующие люди на фоне провокационных заявлений о новых волнах так называемых «переходов», продолжают сохранять верность Господу и Его Святой Церкви», - отметил в своем обращении к верующим Предстоятель УПЦ.

Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), который возглавил работу съезда по благословению Предстоятеля УПЦ, подчеркнул, что защита православными своих законных интересов - это защита будущего всей православной веры.

«На уровне определенных религиозных деятелей и организаций, все громче звучат призывы к трансформации системы христианских ценностей, а также отказа считать отдельные грехи - грехами. В угоду политическим интересам, извращаются церковные каноны, и раскалывается церковное единство, усиливаются экуменические движения, направленные на искусственное объединение верующих разных конфессий. Исходя из этого, нужно констатировать - наша позиция по отношению к автокефальной авантюре Патриарха Варфоломея, продиктована не только непринятием нарушения канонов и легализацией раскола. Все намного глубже: защищая свои права, защищая свои храмы, оставаясь верными канонической Церкви, мы защищаем будущее православной веры на нашей родной земле», - отметил митрополит Антоний.

«С 2014 года и до сегодняшнего дня наша Церковь переживает непростые времена: давление, дискриминацию, захват храмов», - сказал заместитель главы отдела Внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

Действительно, по словам главы юридического отдела УПЦ протоиерея Александра Бахова, масштабы проблемы захватов храмов УПЦ в Украине поражают.

«Мы зафиксировали около 500 конфликтных случаев, которые связаны с рейдерскими захватами и перерегистрацией религиозных общин УПЦ. Из этих 500 случаев, в суды было подано около 400 исков, относительно незаконных действий представителей ПЦУ и органов государственной власти. Было открыто около 250 уголовных производств», - рассказал протоиерей Александр Бахов.

Но за всеми этими цифрами стоят трагедии реальных украинцев.

«Первое противостояние у нас началось еще в 2014 году, - говорит прихожанка Свято-Успенского храма села Птича Ровненской области Мария Фурманец. - Шесть лет уже мы молимся в гараже. Шли суды, они приняли решение в нашу пользу, но без нашего ведома нашу общину перерегистрировали в ПЦУ. Хочу обратиться к власти - не захватывайте наши храмы. Стройте свои. Наша вера становится еще крепче».

Более того, от религиозного рейдерства страдают даже дети, чьи родители не отступили от канонического православия.

«Началась травля в школе, - делится Кристина Волощак из села Задубровка Черновицкой области. - И травля происходила не только со мной, но и со всеми верными канонической Церкви. Эта проблема до сих пор актуальна и дети страдают из-за этого. Некоторые родители были даже вынуждены забрать своих детей из школы. Директору школы носили заявление с подписями родителей, на которое он никак не отреагировал».

По итогам работы форума, верующие УПЦ приняли обращения к президенту Украины, народным депутатам, спикеру Верховной Рады и премьер-министру.

Сейчас захвачено около 120 храмов УПЦ. Тысячи верующих не имеют места для молитвы, семьи священников изгнаны из домов.

За последние 7 лет около 500 храмов УПЦ и общин стали жертвами рейдерских захватов или покушений.

Наиболее «горячие точки» - в Тернопольской, Ровенской, Волынской, Черновицкой-Буковинской и Винницкой епархиях УПЦ.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

На первом плане - глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний, митрополит Онуфрий, захваты храмов
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