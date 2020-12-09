Управделами УПЦ: На примере нашего Предстоятеля видим, что и в XXI веке путь к святости открыт

Господь дарует Церкви таких пастырей, как Блаженнейший Митрополит Онуфрий, как ориентир, чтобы мы не сбились с верного пути.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Блаженнейший Онуфрий, действительно, человек редких качеств. На примере нашего Предстоятеля мы видим, что и в XXI веке путь к святости открыт. Нужно только дерзновение», - отметил митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что смелость и выдержка Предстоятеля, которую он не раз проявлял в критических ситуациях, обусловлена бесстрашием и неукоснительным соблюдением Божьих заповедей.

«Его смелость, твердость и нелицеприятие обусловлены лишь тем, что он не боится запачкаться. Запачкаться от общения, что с раскольниками, что с открытыми врагами Церкви Христовой. И вообще не боится. Я неоднократно лично слышал свидетельства, что его уважают и ему верят люди разных взглядов и убеждений. Даже скептики не остаются равнодушными», - сказал управделами УПЦ.

Митрополит Антоний рассказал о редком даре Блаженнейшего – быть снисходительным к чужим грехам.

«Человеку даровано видеть самого себя, поэтому он не дерзает никого и ни за что осуждать. Это всегда был редкий и исключительный дар. «Все спасутся, а я не спасусь», – говорили святые отцы. Думаю, это то, чем проникся Блаженнейший и что стало его жизненным кредо», - отметил владыка Антоний.

По словам управделами УПЦ, «церковный Корабль уверенно движется вперед по указанному Евангелием курсу под управлением Блаженнейшего Онуфрия. Мы безмерно благодарны Богу за такого Первосвятителя украинской земли».