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Задержание фигуранта дела о Приватбанке: в НАБУ раскрыли детали

23.02.2021 / 12:17
Задержанный в аэропорту "Борисполь" экс-первый замглавы правления Приватбанка Владимир Яценко летел из Украины в Австрию. Его подозревают в присвоении имущества.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро в Telegram

По данным ведомства, генпрокурор согласовала сообщение о подозрении Яценко в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).

По информации правоохранителей, экс-чиновник планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. Однако руководитель группы детективов и директор НАБУ обратились к Госавиаслужбе с просьбой посадить этот самолет для "проведения неотложных следственных действий".

В НАБУ пообещали впоследствии предоставить больше информации.

Напомним, 22 февраля в аэропорту "Борисполь" под Киевом посадили самолет, на котором летел экс-первый зампред правления Приватбанка Владимир Яценко.

Бывшие топ-менеджеры национализированного Приватбанка, которые живут в Австрии и Швейцарии, постоянно приезжают в Украину. В частности, экс-руководитель корпоративного ВИП-бизнеса Приватбанка Владимир Яценко путешествует по маршруту Женева-Вена-Украина.

В начале 2020 года Хозяйственный суд Киева открыл производство по искам ряда экс-топ-менеджеров и экс-акционеров Приватбанка о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены в декабре 2016 года во время национализации банка. Среди истцов есть и Яценко, владевший миноритарным пакетом акций финучреждения размером 0,3%.

Источник

Приватбанк, НАБУ
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