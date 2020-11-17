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Рада попытается отменить карантин на выходные

17.11.2020 / 09:44
В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отмене карантина выходного дня.

Об этом шла речь на заседании согласительного совета 16 ноября

Прямая речь и.о. главы Верховной Рады Елены Кондратюк: "Под моим руководством и руководством всех политических фракций и групп было зарегистрировано специальное постановление № 4381 о рекомендации отменить карантин выходного дня правительством".

Кондратюк отметила, что правительство прибегло к неоднозначным решениям, которые поставили многих граждан в безвыходное положение. При этом она добавила, что местная власть не может игнорировать решение Кабмина.

Кондратюк также предлагает рассмотреть на заседании во вторник постановление №4320 о своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий, чтобы бизнес и граждане смогли подготовиться к изменениям.

По словам представителя "Слуги народа" Александра Корниенко, они поддерживают рассмотрение постановлений, касающихся карантина на заседании 17 ноября, но еще будут определяться, как голосовать.

Напомним: Кабинет министров на заседании 11 ноября принял решение об отмене адаптивного карантина и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно продлятся до 30 ноября.

Многие предприниматели выступили против такого усиления карантинных ограничений. В нескольких городах заявили, что не будут выполнять приказ правительства. В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что коронавирус распространяется ураганными темпами и это грозит коллапсом медицинской системы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что решение правительства об усилении карантина подлежат выполнению всеми субъектами хозяйствования на территории Украины.

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коронавирус, карантин, ВР
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