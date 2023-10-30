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У Вінницькій області оголосили надзвичайний стан через спалах гепатиту А

01.11.2023 / 11:14
У Вінницькій області спалах гепатиту А був визначений як надзвичайна ситуація природного характеру на регіональному рівні. Посилюються протиепідемічні заходи та вводяться обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

На засіданні Вінницької обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було ухвалено рішення:

про посилення у сфері контролю за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту;

про тимчасову заборону ярмарків та масових заходів щодо продажу продукції домашнього виробництва;

про посилення контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічних правил на ринках Вінниці та області;

про додаткові перевірки на підприємствах, робота яких пов'язана з обслуговуванням населення, продуктами харчування та іншими епідемічно небезпечними сферами.

Також у Вінниці триває дистанційне навчання (у тому числі дошкільне, у спортивних та мистецьких гуртках).

Ситуація з гепатитом в області

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що джерело інфікування продовжує існувати. Це засвідчує епідеміологічна статистика.

"Причинами спалаху гепатиту А можуть бути харчові продукти або питна вода. На цих факторах зараз сфокусована робота лікарів-епідеміологів, які розслідують спалах", - пояснив він.

У лікарнях Вінницької області залишаються 144 пацієнти, 32 дорослих та 10 дітей уже виписали, розповів Кузін.

Джерело інфекції

У МОЗ повідомили, що лікарі-епідеміологи обстежують працівників епідемічно небезпечних сфер. Це ринки та підприємства з виготовлення продуктів масового споживання, молочної продукції, обʼєктів централізованого водопостачання та підприємства, які забезпечують продаж питної води та її розвезення містом.

"На підставі проведених епідрозслідувань визначено щонайменше 4️ можливих фактори, які вказують на джерело інфекції. Після детального аналізу кожен з факторів опрацьовується одночасно паралельними командами з широким лабораторним контролем", - йдеться у повідомленні.

Вакцинація у Вінницькій області

У регіоні продовжується вакцинація медиків, лікарів екстреної медичної допомоги та фахівців громадського здоров'я, задіяних у ліквідації спалаху вірусного гепатиту А.

Крім того, для вакцинації дітей доставлено 1100 доз вакцини для профілактики вірусного гепатиту А (ВГА) та формування резерву, вакцинації в закритих колективах, розповіли у МОЗ.

МОЗ, Кузін
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