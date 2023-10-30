Войти | Зарегистрироваться
14:49

четверг,
02 ноября
Онлайн
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Країна
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Шмигаль: В Україні росіяни пошкодили 1 455 медичних закладів

01.11.2023 / 09:10
Унаслідок російських атак в Україні пошкоджено 1 455 медичних закладів, із них 823 повністю або частково відновлено, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"росія навмисно атакує наші лікарні, щоб спровокувати гуманітарну катастрофу. 1 455 медичних закладів пошкоджені, 190 повністю зруйновані, їх потрібно відновлювати з нуля", - сказав Шмигаль на засіданні уряду.

Водночас прем'єр зазначив, що наразі 411 медичних об'єктів повністю відновлено, ще 412 - частково.

"Працюємо далі в інтенсивному режимі, тому що кожен медзаклад, який відновить роботу, - це врятовані людські життя", - наголосив він.

Шмигаль
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
2 ноября
1 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.