Юрист: Часто ТЦК ігнорують законодавство і намагаються мобілізувати заброньовану особу

Чи може ТЦК відмовити у бронюванні у 2023 році – читайте в матеріалі.

Чи може ТЦК відмовити у бронюванні: пояснює експерт

Юрист та адвокат Ростислав Кравець зазначає, що бронюванням працівників займається Міністерство оборони, а от ТЦК підпорядковуються Генеральному штабу. Тому ТЦК в принципі жодного стосунку до бронювання не мають.

Однак часто буває, що центри комплектації ігнорують факт бронювання у таких працівників.

Тобто фактично ТЦК ігнорують законодавство і намагаються мобілізувати заброньовану особу під приводом того, що та сама погодилась бути мобілізованою.

Що робити, якщо ТЦК затримують заброньованих працівників

За словами експерта, представники ТЦК не мають права затримувати людей (будь-яких) і кудись доставляти. В таких випадках це потрібно оскаржувати в судовому порядку, звертатись до правоохоронних органів, адвоката й захищати свої права.