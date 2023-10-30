Міненерго перевірило енергетичну інфраструктуру на готовність до зими в умовах ракетних обстрілів

Про це УНН повідомляє з посиланням на міністерство енергетики України.

«Штаб з ліквідації наслідків воєнної надзвичайної ситуації в електроенергетичних системах, утворений при Міністерстві енергетики України, за розпорядженням міністра Германа Галущенка, провів перевірку готовності операторів системи розподілу електроенергії у всіх областях країни до зими в умовах російських обстрілів», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що було виконано завдання з відновлення електропостачання, ремонтів основного обладнання мережевої інфраструктури, вжито заходів з посилення інженерного захисту основного обладнання, забезпечення керованості в умовах відсутності централізованого електропостачання та зв’язку, перевірено наявність аварійного запасу матеріалів та обладнання для виконання аварійно-відновлюваних робіт.

Також опрацьовувалися сценарії реагування у разі втрати основних джерел енергопостачання.

«За підсумками перевірки Штаб доручив операторам системи розподілу доопрацювати сценарії оперативного відновлення електропостачання споживачів, зокрема об'єктів критичної інфраструктури», - зазначається в повідомленні.