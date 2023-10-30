Черник: Крим зараз більше насичений системами ППО, ніж столиця рф

Про це розповів військовий експерт Петро Черник в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, система ППО окупантів на півострові “доволі робоча”.

На думку експерта, Крим є “найбільшою воєнною зоною, яка взагалі існує на планеті Земля”.

«Прикритий весь Крим… Хочу наголосити, що в частині протиповітряної оборони Крим краще захищений, може не захищений, а більше насичений зенітно-ракетними комплексами, в першу чергу С-400, які в них вважаються зараз найкращими, ніж москва», – наголосив Черник.

Він нагадав, що Сили оборони України вже вражали зенітні ракетні комплекси С-400 на півострові. Однак, за даними експерта, в росії таких систем було виготовлено понад 560 одиниць, і це дуже багато.

«Щоб це все за методичною рутиною перебити, потрібно неймовірно багато часу. Плюс противник також навчається, не можна його недооцінювати. Вони вивчають наші польотні алгоритми, в першу чергу наших крилатих ракет», – додав Черник.

Він нагадав, що Україна вже отримала та застосувала проти російських військ далекобійні балістичні ракети ATACMS. Експерт уточнив, що “американці мають на складах ATACMS в межах від 2 до 4 тис., залежно в якому вони стані”.

На думку Петра Черника, додаткові поставки цих ракет суттєво б допомогли Україні, адже балістику дуже важко збивати.

«У поєднанні ATACMS і багато авіації дійсно можна пришвидшити принаймні обвалювання південного плацдарму за кілька тижнів такої щоденної роботи. Але все впирається в кількість», – підсумував військовий експерт.