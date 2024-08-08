АТЕШ: росіяни перекидають системи ППО до Кримського мосту

Про це "АТЕШ" повідомили у Telegram.

Партизани наголошують, що оборонна система рф стикається з серйозними проблемами, пов'язаними із незахищеністю окремих ділянок, таких як Курська область.

Тому росіяни в терміновому порядку змушені вживати заходів щодо зняття озброєнь з різних ділянок фронту та перекидати військові системи для закриття вразливих місць в обороноздатності.

"Мабуть, зс росії очікують удари по мосту в найближчі місяці і не хочуть залишати системи ППО в Криму, після руйнування мосту", - йдеться у повідомленні.