Буданов: Повернути Крим військовим шляхом буде легше, ніж окуповані території Донбаса

-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
14:21
МВС Польщі анонсувало революційний законопроєкт, який змінить систему цивільного захисту країни
-
11:14
Блінкен: Подальші атаки на Близькому Сході тільки увічнюють конфлікт
-
09:10
Президентка ЄК: Євросоюз підтримуватиме Україну та її народ стільки, скільки буде потрібно
-
14:21
67 євродепутатів поставили під питання членство Угорщини в Шенгенській зоні
-
17:27
Бербок прокоментувала розміщення в Німеччині американських ракет дальнього радіуса дії
- 14:21
-
Популярное в рубрике
Онлайн-кассы: Новые возможности для современного бизнеса06.08.2024 / 02:00Проведение платежей через кассы при расчетах за товары и услуги - требование законодательства Украины как для физических, так и для юридических лиц. При этом у предпринимателей есть выбор - использовать традиционные кассовые аппараты либо предпочесть онлайн ПО или программные регистраторы расчетных операций.
Як проросійський бізнесмен Поліщук, який знищив стратегічний радіопередавальний центр у Броварах, свою честь та гідність захищав02.08.2024 / 15:38Последние новости рубрики
-
16:25
Середній бізнес не збирається будувати власні електростанції
-
12:16
Гетманцев розповів про ризики зменшення західної допомоги
-
16:25
Шмигаль розповів, яким чином держава стимулює енергетичну автономію бізнесу
-
14:21
В рамках програми Ukraine Facility Україна отримає 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС
-
12:16
ІнАУ: Закликаємо не допустити скасування спрощеної системи оподаткування для окремої галузі електронних комунікацій
- 16:25
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
Популярное в рубрике
Подборка топовых холодильников с системой сухой заморозки12.07.2024 / 00:58Технология No Frost защищает внутренний отсек холодильника от образования наледи. Система вентиляторов, расположенных за задней стенкой, принудительно нагнетает воздух в течение всего дня, и поддерживает оптимальный микроклимат в помещении. Благодаря этому можно забыть об утомительной разморозке, проблемах с перегревом двигателя, испорченных продуктах в результате скачков температуры. Далее рассказываем о самых популярных холодильниках с системой сухой заморозки.Последние новости рубрики
-
Популярное в рубрике
Оптимальный выбор автозапчастей в Украине — только в Ukrparts18.06.2024 / 15:08Последние новости рубрики
-
-
-
-