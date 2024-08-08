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Буданов: Повернути Крим військовим шляхом буде легше, ніж окуповані території Донбаса

08.08.2024 / 15:23
Крим повернути військовим шляхом буде легше, чим окуповані території Донецької та Луганської областей.

Про це заявив глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов під час виступу в Київській школі економіки, повідомляє Forbes.

Він наголосив, що державам, які хотіли захопити Крим, завжди це вдавалося, бо "не втримували перешийки, і все одразу руйнувалося".

"Фортеця Крим" - це міф", - заявив посадовець.

За його словами, відвоювати півострів можна, зруйнувавши комунікації з російського боку та здійснюючи тиск з боку материкової України.

"І тоді все - Крим ізольований", - додав Буданов.

Він також зазначив, що у випадку з Донбасом довжина фронту становить 1000 км, а глибина - понад 200 км.

"Коли я кажу, що ми зайдемо в Крим, то ми туди вже заходимо", - запевнив керівник ГУР.

Крим, Буданов
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