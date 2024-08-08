Войти | Зарегистрироваться
03:09

пятница,
09 августа
Онлайн
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
Фото
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Ситуація на ЗАЕС: В безпосередній близькості від ядерних об’єктів є російська фугасна зброя

08.08.2024 / 13:19
На Запорізькій АЕС в тимчасово окупованому Енергодарі перебуває близько тисячі російських військових, включно із зброєю.

Про це заявив мер Енергодара Дмитро Орлов в інтерв’ю taz.de, передає УНН.

"Там близько 1000 окупантів. Включно зі своєю зброєю. І тому в безпосередній близькості від ядерних об’єктів є фугасна зброя. Це величезний ризик безпеці, який може мати дуже серйозні наслідки", - сказав Орлов.

Він зазначив, що з початку окупації на ЗАЕС 6 реакторів знаходяться у стані холодного відключення, що є найнебезпечнішим способом закриття ядерного реактора.

Також він розповів, що на ЗАЕС не вистачає кадрів, а особливо висококваліфікованих.

"Співробітник АЕС, який відмовляється підписати договір "росатомом", більше не має права заходити на територію АЕС. Наразі є 2 тисячі кваліфікованих працівників, які уклали контракт з компанією "росатом". Зараз росіяни шукають кадри. Зараз вони найняли ще 2000 співробітників. Але це не кваліфіковані працівники", - зазначив Орлов.

ЗАЕС, Запорізька АЕС
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
8 августа
7 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.