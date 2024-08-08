Ситуація на ЗАЕС: В безпосередній близькості від ядерних об’єктів є російська фугасна зброя

Про це заявив мер Енергодара Дмитро Орлов в інтерв’ю taz.de, передає УНН.

"Там близько 1000 окупантів. Включно зі своєю зброєю. І тому в безпосередній близькості від ядерних об’єктів є фугасна зброя. Це величезний ризик безпеці, який може мати дуже серйозні наслідки", - сказав Орлов.

Він зазначив, що з початку окупації на ЗАЕС 6 реакторів знаходяться у стані холодного відключення, що є найнебезпечнішим способом закриття ядерного реактора.

Також він розповів, що на ЗАЕС не вистачає кадрів, а особливо висококваліфікованих.

"Співробітник АЕС, який відмовляється підписати договір "росатомом", більше не має права заходити на територію АЕС. Наразі є 2 тисячі кваліфікованих працівників, які уклали контракт з компанією "росатом". Зараз росіяни шукають кадри. Зараз вони найняли ще 2000 співробітників. Але це не кваліфіковані працівники", - зазначив Орлов.