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Буданов: Наступного року росія буде вимушена оголосити масштабну мобілізацію

08.08.2024 / 10:12
Не пізніше, ніж влітку 2025 року росія зіткнеться з дилемою: або зупиняти війну проти України, або оголошувати масштабну мобілізацію.

Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, відповідаючи на запитання випускників Київської школи економіки, передає Укрінформ з посиланням на Forbes Україна.

"Якщо продовжиться затяжна війна, то не пізніше, ніж влітку 2025 року росія зіткнеться з дилемою: або зупиняти це все, або оголошувати повторну масштабну мобілізацію", - сказав він.

Тягнути Кремль буде до останнього, зауважує Буданов, "бо, на думку керівництва рф, масштабна мобілізація може серйозно похитнути політичну ситуацію".

За його словами, проблеми з людським ресурсом у рф почалися близько трьох місяців тому. До цього не було жодних проблем, розповів Буданов. Він нагадав, що на початку повномасштабної війни ворог оголосив часткову мобілізацію. Далі за підписання контрактів із російською армією почали пропонувати великі суми грошей. Але у такий спосіб росії вдалося мобілізувати недостатньо. Всі інші йшли на війну із зон, добровольцями або зі строкової служби людей одразу переводили в контрактники, нагадав Буданов. "Суми дійшли, залежно від регіону, до 2 млн російських рублів. Це величезні гроші для росії. Відповідь очевидна – потік добровольців катастрофічно зменшується. І в останні місяці армія рф вперше зіткнулася з кадровим недобором. У росії є план з мобілізації, і згідно з ним зафіксовано майже 10% недобору", - зазначив Буданов.

Голова ГУР підкреслив, що зараз міністерство оборони рф намагається виправити становище. «Ворог розуміє – якщо продовжиться затяжна війна, то не пізніше, ніж влітку 2025 року росія зіткнеться з дилемою: або зупиняти це все, або оголошувати повторну масштабну мобілізацію», – пояснив він.

Буданов, мобілізація
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