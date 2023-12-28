НСЗУ: До програми Доступні ліки додано 232 препаратів для лікування серцево-судинних захворювань

Про це повідомили в Національній службі здоров’я України.

Програма Доступні ліки

55 препаратів з переліку є повністю безоплатними, за ще 177 доведеться частково доплатити.

Повний перелік препаратів реімбурсації є на сайті Державного експертного центру МОЗ України.

Щоб скористатися програмою, потрібно звернутися до лікаря первинної медичної допомоги.

Лікар після обстеження поставить діагноз та випише рецепт на необхідні ліки. Там він має вказати міжнародну непатентовану назву препарату (МНН).

Рецепт має термін дії 30 днів з моменту виписування.

Де отримати безкоштовні ліки

Отримати ліки можна в будь-якій аптеці, яка має договір з НСЗУ. Вони позначаються наліпкою Доступні ліки.

Аптечний працівник має повідомити який препарат повністю безкоштовний, а за який необхідно доплатити. Вартість ліків компенсується НСЗУ.