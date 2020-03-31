Войти | Зарегистрироваться
16:35

вторник,
31 марта
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Церковь выпустила рекомендации по переходу воскресных школ на дистанционное обучение

31.03.2020 / 15:02
На тех приходах, где есть кадровая и техническая возможность, рекомендуется организовать просветительскую деятельность в дистанционной форме

Синодальный отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви подготовил рекомендации по организации дистанционной формы приходского просвещения детей и взрослых.

Данные рекомендации описывают варианты дистанционного обучения в период повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт журнала «Фома».

В частности, отмечается, что в установленный период «на тех приходах, где есть кадровая и техническая возможность, рекомендуется организовать просветительскую деятельность со взрослыми и детьми в дистанционной форме».

Подчеркивается, что переход на дистанционный формат обучения «не связан с необходимостью «уложиться в программу» или «выдать определенный объем знаний», а связан с «потребностью сохранить и поддержать доверительный, личный контакт приходского педагога с детьми и катехизатора с наставляемыми взрослыми».

В рекомендациях дана примерная модель реализации дистанционной формы приходского просвещения детей и взрослых, а также предложено использовать для этого (при возможности) формат вебинаров (видеоконференций) на удобной онлайн-платформе (например, Skype, Zoom или др.) через Интернет. При этом объяснены особенности Skype и Zoom как образовательных платформ.

Особенно отмечено, что «недопустимой является дистанционная работа с детьми в формате школьного обучения: «выдача задания для самостоятельной работы – оценка выполнения задания педагогом».

В качестве примеров, авторы рекомендаций указали на возможность взаимодействия «в формате «семейных марафонов» с творческими и интеллектуальными заданиями, онлайн-консультированием, коллективным обсуждением, виртуальными дискуссиями, чат-общением; в формате ведения дневников и последующего их онлайн-обсуждения (например, «Дневники Великого поста» Алексея Ширикова) и т.д.»

Как сообщалось, в Украине карантин продлится до 24 апреля.

Источник: Inpress.ua
церковь, рпц, карантин
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
31 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.