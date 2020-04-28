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Заместитель Кличко набросился на патрульных за замечание – один госпитализирован

28.04.2020 / 10:54
Заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Владимир Слончак сцепился с патрульными полицейскими.

А столичная депутат Людмила Костенко, которая была за рулем остановленного авто, отказалась от прохождения теста на опьянение.

Мэр Виталий Кличко уже принял по Слончаку какое-то решение.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Дословно "Киев Оперативный": "Царьки с КГГА начудили с патрульными. Начиналось все довольно стандартно: на улице Льва Толстого правоохранители остановили автомобиль "Mercedes". Причина тоже стандартная: водитель по имени Костенко Людмила Васильевна (она же депутат и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития) забыла включить фары.

По сути, ничего бы не было: в 99% случаев за такое правонарушение копы просто смотрят документы, проверяют по имеющимся базам, предупреждают и отпускают. Видимо, так и закончилось бы, но с боку от Костенко сидел еще один чинуш – Слончак Владимир Викторович (он же заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий), который решил немного подурковать перед барышней, а потому постоянно говорил "и вы знаете кто мы", "и завтра от вас здесь и следа не будет" и тд.

Так, как на его реплики никто не реагировал, он решил выйти из авто, начал приставать к инспектору патрульной полиции, а затем вообще набросился на него с кулаками. Неадекватного дебошира-заместителя задержали, а полицейскому вызвали скорую и госпитализировали с травмой".

Костенко отказалась от прохождения тестов на состояние опьянения.

Авто забрали на штраф-площадку.

Следственно-оперативная группа задокументировала это событие.

Напомним: в сентябре 2019 года в Киеве неизвестные избили заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака.

В пресс-службе КГГА сообщили, что состояние Слончака тяжелое, ему наложили 14 швов на голову.

Слончак является заместителем председателя КГГА Виталия Кличко по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

До этого с 2006 года работал в Киевсовете на разных должностях - от главного специалиста отдела правовой экспертизы проектов решений Киевсовета до начальника управления правового обеспечения деятельности Киевсовета.

Слончак также является председателем наблюдательного совета строительной холдинговой компании "Киевгорстрой".

Источник

КГГА, полицейские, Слончак
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