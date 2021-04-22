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Шмыгаль призвал украинцев оставаться дома в период майских праздников и Пасхи

22.04.2021 / 11:49
Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев оставаться дома в период майских праздников и Пасхи, так как массовые скопления людей могут привести к новой волне коронавируса.

"Мы можем говорить, что ситуация в Украине стабилизируется, не только с точки зрения количества случаев, но и с точки зрения нагрузки на медицинскую систему. Но то, что мы выходим из очередной волны, не означает, что коронавирус исчез", - сказал Шмыгаль на заседании правительства 21 апреля.

Премьер отметил, что улучшение ситуации не означает возвращение к массовым "гуляниям".

В частности, особую осмотрительность и сознательность Шмыгаль призвал соблюдать в период майских праздников и Пасхи.

"В эти дни мы призываем людей оставаться дома", - добавил он.

Премьер отметил, что в пятницу с Советом церквей будет обсуждаться вопрос проведения Пасхальных праздников с соблюдением противоэпидемиологических мер.

"Массовые скопления людей могут привести к новой волне коронавируса", - подчеркнул глава Кабмина.

Источник

коронавирус, карантин, Шмыгаль
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