В Одессе автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, пострадали четыре человека – полиция

"По имеющейся информации, водитель "Toyota", двигаясь по проспекту Небесной сотни, не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта. В результате происшествия телесные повреждения различной степени тяжести получили 39-летняя женщина, ее 15-летняя дочь, 16-летний парень и 48-летняя женщина. Сейчас они в больнице", - указывается в сообщении.

По данным СМИ, автомобиль двигался со значительным превышением скорости, около 120 км/ч.

На данный момент на месте происшествия работают правоохранители, обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия. Водитель проходит медицинский осмотр для проверки на наличие алкоголя в крови.

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