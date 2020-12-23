Ученые прогнозируют, что в Украине ежедневно будут фиксировать около 9 тысяч новых случаев коронавируса.

Об этом говорится на сайте НАН Украины.

Результаты вычислений статистической моделью Facebook Prophet, которая учитывает "аномальные даты" и сезонность, показывают, что в Украине до 3 января ежедневно будут фиксировать около 8-9 тысяч новых случаев коронавируса. В определенные дни, суточное количество больных будет опускаться до 4-5 тысяч.

Модель Facebook Prophet, как отмечают в НАН, предусматривает более стремительное затухание заболеваемости и большие амплитуды колебаний количества случаев коронавируса.

Еще один прогноз НАН базируется на компартментной модели SEIR-U. Эта модель показывает меньшие колебания ежедневного количества новых случаев COVID-19. Согласно этому прогнозу, в следующие две недели в стране ежедневно будут фиксировать от 7 до 11 тысяч новых случаев коронавируса.

Около 9 тысяч случаев COVID в день: прогноз НАН на следующие две недели

Напомним, до этого НАН прогнозировала падение заболеваемости коронавирусом в Украине до конца декабря. Модель Facebook Prophet прогнозировала снижение заболеваемости до 2 тысяч случаев в сутки.

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