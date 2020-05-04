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Верующие УПЦ готовы защищать Киево-Печерскую лавру, если начнется процесс ее передачи

04.05.2020 / 10:19
Верующие УПЦ готовы защищать Киево-Печерскую лавру, если начнется процесс ее передачи
Фото из открытых источников Источник: Центр информации УПЦ
Всего в опросе на настоящий момент приняли участие 5,7 тыс. человек

Верующие Украинской Православной Церкви готовы защищать Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру, если начнется процесс ее передачи.

Как сообщает Центр информации УПЦ, пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии на своей странице в Facebook опубликовала опрос, согласно которому 95% его участников готовы выйти на защиту Киево-Печерской лавры в случае, если начнется процесс ее передачи.

«Готовы ли вы выйти на защиту православных святынь по примеру народа Черногории (с соблюдением норм карантина), в случае рассмотрения и поддержки президентом Украины В. Зеленским петиции о незаконной передаче Киево-Печерской лавры искусственно созданной религиозной организации ПЦУ?», — сказано в опросе. 

Большинство проголосовавших выразили готовность выйти на подобные акции. Всего в опросе на настоящий момент приняли участие 5,7 тыс. человек.

Источник: Inpress.ua
Киево-Печерская лавра, УПЦ
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