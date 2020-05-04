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Трамп номинировал отставного генерала Дейтона на пост посла США в Украине

04.05.2020 / 10:23
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп номинировал генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла США в Украине.

Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома.

"Кейта Дейтона (из Вашингтона) назначить Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Украине", - отмечается в сообщении.

Сейчас Дейтон занимает должность директора Центра Джорджа Маршалла в городе Гармиш (Германия). Он работает там с 2010 года, сразу после того, как уволился из армии США в звании генерал-лейтенанта. Заодно Дейтон выполняет функции старшего советника по вопросам обороны США по Украине.

Ранее Дейтон служил на должностях координатора по вопросам безопасности в палестино-израильском конфликте, директором по вопросам стратегии, планирования и политики штаба армии США, директором операций разведывательного агентства Пентагона, атташе по вопросам обороны в посольстве США в России.

Кейт Дейтон имеет многочисленные награды за воинскую службу, в том числе от Государственного департамента, а также правительств Канады, Германии и Австрии. Владеет немецким и русским языками.

Для официального назначения на должность посла США в другом государстве номинант должен пройти процедуру согласования в Сенате.

Источник

США, посол США, Дейтон
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