РПЦ не будет молиться за Предстоятеля Элладской Церкви, если он начнет поминать главу ПЦУ

Русская Православная Церковь прекратит поминовение Предстоятеля Элладской Православной Церкви, если он начнет поминать главу Православной Церкви Украины.

Об этом сказано в заявлении Священного Синода Русской Православной Церкви, опубликованном на patriarchia.ru.

«Священный Синод Русской Православной Церкви уполномочивает Святейшего Патриарха Кирилла прекратить поминовение имени Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всей Эллады в диптихах в случае, если Предстоятель Элладской Церкви начнет за богослужениями поминать главу одной из украинских […] группировок или предпримет иные действия, свидетельствующие о состоявшемся признании им (ПЦУ – ред.)», - сказано в заявлении.