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РПЦ не будет молиться за Предстоятеля Элладской Церкви, если он начнет поминать главу ПЦУ

17.10.2019 / 17:56
РПЦ не будет молиться за Предстоятеля Элладской Церкви, если он начнет поминать главу ПЦУ
Источник: patriarchia.ru
Священный Синод Русской Православной Церкви уполномочивает Святейшего Патриарха Кирилла прекратить поминовение имени Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всей Эллады в диптихах

Русская Православная Церковь прекратит поминовение Предстоятеля Элладской Православной Церкви, если он начнет поминать главу Православной Церкви Украины.

Об этом сказано в заявлении Священного Синода Русской Православной Церкви, опубликованном на patriarchia.ru.

«Священный Синод Русской Православной Церкви уполномочивает Святейшего Патриарха Кирилла прекратить поминовение имени Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всей Эллады в диптихах в случае, если Предстоятель Элладской Церкви начнет за богослужениями поминать главу одной из украинских […] группировок или предпримет иные действия, свидетельствующие о состоявшемся признании им (ПЦУ – ред.)», - сказано в заявлении.

Источник: Inpress.ua
РПЦ, ПЦУ
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