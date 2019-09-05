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В Виннице верующие УПЦ обратили внимание на язык вражды представителей ПЦУ

05.09.2019 / 14:17
В Виннице верующие УПЦ обратили внимание на язык вражды представителей ПЦУ
Винницкий Спасо-Преображенский собор, захваченный ПЦУ / vn.20minut.ua Источник: Центр информации УПЦ
В Винницкой епархии УПЦ обратили внимание на то, что представители ПЦУ изменили свои убеждения после смены государственной власти

Верующие Украинской Православной Церкви ответили на открытое обращение общины Православной Церкви Украины захваченного Спасо-Преображенского собора Винницы, обратив внимание на язык вражды активистов ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в опубликованном пресс-службой Винницкой епархии ответе на обращение перешедших в ПЦУ прихожан Спасо-Преображенского собора.

«Уважаемые прихожане ПЦУ, в определенной степени положительным является то, что мы, наконец, стали для вас «братьями и сестрами во Христе». С другой стороны, трудно скрыть удивление, ведь в течение шести месяцев ваши священники, активисты и наиболее ревностные прихожане публиковали в соцсетях сообщения, репосты и комментарии, в которых ругали наших прихожан и священников едва не последними словами. «Титушки», «рейдеры», «предатели», «москали», «ФСБ-шники в рясах», которые «служат вражеской стране» и «оккупируют храмы», непосредственно из уст определенных прихожан», - говорится в сообщении.

Верующие УПЦ отмечают, что от представителей ПЦУ им неоднократно «приходилось слышать и различные обиды, и нецензурную брань, и даже прямые угрозы. И вдруг, после июльского видеообращения митрополита Симеона, который почему-то испугался желания прихожан УПЦ молиться возле Спасо-Преображенского собора, прихожане УПЦ стали «братьями». Странная и неожиданная метаморфоза. Но истинная ли?».

В Винницкой епархии УПЦ обратили внимание на то, что представители ПЦУ изменили свои убеждения после смены государственной власти.

«Были ли мы для вас «братьями и сестрами», когда у власти был Петр Порошенко, политика которого была четко направлена на укрепление ПЦУ и уничтожение УПЦ? Когда власть активно и не всегда законно поддерживала вашу структуру, и вы этой поддержкой охотно пользовались, думали ли вы о том, что мошенническим путем лишаете храмов «братьев и сестер во Христе»? Может, своеобразными проявлениями братской любви были атаки активистов на приходы УПЦ, избиения верующих, нападения на владыку Варсонофия?

Собственно, и сейчас, когда бывшие прихожане собора собираются у его стен на молитву, вы делаете все для того, чтобы никто из них не смог попасть к могиле митрополита Макария, который, кстати, нес архипастырское служение именно в УПЦ. Зато вы еженедельно выставляете забор посреди тротуара, ревностно охраняя от «братьев и сестер во Христе» пустое пространство у входа в собор.

Сейчас вы предлагаете «строить отношения в духе любви и мира». Но разве вы делали бы это, если бы в Украине не изменилась власть? Если бы глава государства не декларировал равное отношение ко всем религиям и конфессиям? Эти вопросы не риторические. Очень легко и почти незаметно «предатели» и «агенты ФСБ» стали для вас «братьями и сестрами во Христе». Нетрудно представить, как вы назовете нас снова, как только изменится политическая конъюнктура», - отмечают в епархии.

Как сообщалось, 4 сентября община ПЦУ захваченного Спасо-Преображенского собора Винницы к верующим Винницкой епархии УПЦ опубликовала открытое обращение, где посоветовала верующим УПЦ не слушать своих наставников, «которые продолжают говорить о расколе и сеют вражду». Сторонники новой структуры заявили, что духовенство Украинской Православной Церкви занимается агрессивной пропагандой и настраивает свою паству против верующих ПЦУ, которые хотят строить свои отношения с «братьями и сестрами во Христе» из УПЦ «в духе любви и мира».

Источник: Inpress.ua
Винница, УПЦ, ПЦУ
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