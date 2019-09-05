В Запорожье Украинская Православная Церковь приглашает всех желающих принять участие в спортивном празднике

Запорожская епархия Украинской Православной Церкви приглашает всех желающих принять участие в спортивном празднике, который состоится 14 сентября.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, участники спортивного праздника примут участие в панихиде об усопших спортсменах, а затем их будет ждать угощение и встреча с легендарными спортсменами Запорожья.

В программе спортивных мероприятий – проведение бегового марафона и велопробега, который пройдет по улицам областного центра. Старт велопробегу и марафону будут даны в разное время — финиш участников произойдет одновременно, в Свято-Покровском архиерейском соборе (пр. Соборный 37).

Пробежка начинается от храма святых Петра и Февронии (ул. Почтовая, 139). Сборы всех желающих в 10.00 на территории храма, в 10:30 старт.

Велопробег состоится от храма святой княгини Ольги (пр. Соборный, 161-б). Сборы возле храма в 10.00, старт в 10.15.